Incêndios atingem França, Bélgica e Grécia

Três países europeus enfrentam fortes incêndios nos últimos dias: Bélgica, França e Grécia. Com situações distintas, os três países enfrentam uma temporada de incêndios marcada pela combinação de vegetação seca, condições meteorológicas adversas e dificuldades para controlar as chamas, além de altas temperaturas.

Na Bélgica, o incêndio nas Hautes Fagnes, na província de Liège, continua ativo nesta segunda-feira. O fogo começou na sexta-feira. Segundo a atualização divulgada esta manhã, 17 de agosto, pelas autoridades da Valónia, as chamas estão contidas nas áreas onde as equipas de emergência conseguem atuar, mas continuam a avançar numa zona de difícil acesso. A progressão foi limitada durante a noite pelos ventos mais favoráveis e pela chuva.

A operação conta com meios aéreos da Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha, Noruega e Suécia. As pessoas retiradas das suas casas ainda não estão autorizadas a regressar, por tempo indeterminado.

Em França, os incêndios continuam a afetar sobretudo o sudoeste do país. Na região de Landes, cerca de 250 moradores de Luglon puderam regressar esta segunda-feira, depois de a localidade ter sido evacuada devido à proximidade das chamas.

As equipas de emergência continuam no terreno para vigiar o perímetro e atuar sobre eventuais pontos quentes, de forma a evitar reacendimentos. No total, cerca de 650 pessoas tinham sido retiradas de Luglon e Garein.

Na Grécia, dois incêndios deflagraram no domingo, 16 de agosto, na ilha de Salamina, próxima de Atenas. Segundo o Ministério da Crise Climática e da Proteção Civil da Grécia, os fogos provocaram duas mortes e levaram à retirada de centenas de pessoas. Os incêndios propagaram-se rapidamente devido às condições meteorológicas adversas.

O fogo em Salamina foi entretanto controlado em grande parte, embora as autoridades mantenham meios no local por precaução. Mais de 500 pessoas foram retiradas, incluindo através de operações por via marítima.

Apoio europeu

A União Europeia (UE) anunciou ter coordenado o envio de helicópteros e operacionais de vários Estados-membros para ajudar a combater os incêndios na Bélgica e em Espanha, além de ter ativado o sistema de satélites Copernicus.

Para a Bélgica, foram disponibilizados dois helicópteros da reserva estratégica da União Europeia (rescEU), assim como dois helicópteros dos Países Baixos, dois da Noruega e dois da Alemanha. Já para ajudar no combate ao incêndio ativo na região de Aragão, em Espanha, a França, igualmente através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, enviou 36 veículos e 104 bombeiros-

*Com Lusa