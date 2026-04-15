Vídeo: Homem assaltado à porta de casa em Lisboa recupera relógio avaliado em 1,5 milhões de euros

Um homem foi alvo de um assalto à porta da própria residência, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, depois de ter sido seguido durante vários quarteirões por um grupo que alegadamente planeava roubar o relógio de elevado valor que trazia no pulso..A vítima regressava a casa com mulher, sem se aperceber de que estava a ser seguida. Já junto à entrada do prédio, um dos suspeitos aproximou-se subitamente, empurrou a mulher e retirou o relógio antes de tentar fugir do local.A tentativa de fuga acabou por falhar poucos depois, quando o assaltante caiu na via pública. O proprietário do relógio conseguiu então alcançá-lo e, com o apoio de uma testemunha que presenciou a situação, manteve-o imobilizado até à chegada da Polícia. O objeto roubado, avaliado em cerca de 1,5 milhões de euros, foi recuperado.Outros elementos do grupo suspeito terão conseguido abandonar a zona antes da intervenção policial. As autoridades estão agora a desenvolver diligências para identificar os restantes envolvidos e apurar se o grupo poderá estar relacionado com ocorrências semelhantes registadas recentemente na capital.O homem detido, de nacionalidade argelina, foi presente a juiz e ficou sujeito à medida de coação menos gravosa, aguardando o desenrolar do processo em liberdade.