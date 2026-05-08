Vá ao Rock in Rio Lisboa com o DN

O Diário de Notícias, media partner oficial do Rock in Rio Lisboa, tem bilhetes para oferecer para um dos dias do RIR Lisboa, à sua escolha. Para participar, deve entrar na aplicação Instagram - onde encontrará também este regulamento - e ver as condições de participação.Para se habilitar a ganhar um bilhete, deve fazer "gosto" na publicação que anuncia o passatempo, na conta de Instagram do DN, e seguir as contas do DN (@diariodenoticias.pt) e do Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa). Depois, só precisa de identificar 3 amigos nos comentários e explicar, de forma criativa, porque quer ir ao dia escolhido. Cada participante pode participar as vezes que desejar, desde que identifique amigos diferentes em cada comentário.No dia 13 de maio, o resultado deste passatempo será publicado nas stories da conta do Diário de Notícias no Instagram. Pode consultar todo o regulamento aqui. Boa sorte e bons concertos..Rock in Rio Lisboa movimenta 120 milhões de euros na economia nacional, diz Roberta Medina.Matuê, Dennis, Filipe Ret e Irina Barros são as novas confirmações do Rock in Rio Lisboa.Rock in Rio Lisboa lança em Londres campanha para reforçar captação de público estrangeiro