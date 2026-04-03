Duas crianças entre os quatro mortos da mesma família após uma colisão no IC1 em Santiago do Cacém

Quatro pessoas de uma mesma família, de nacionalidade alemã, morreram esta sexta-feira, 3 de abril, numa colisão rodoviária que envolveu três automóveis no Itinerário Complementar 1 (IC1), no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, disse a Proteção Civil. O alerta foi dado alerta às 15h10.O acidente levou ao corte do trânsito na zona da colisão, no quilómetro 638.200 do IC1, na zona de Alvalade do Sado, tendo reaberto ao trânsito às 20h06, após cinco horas cortado devido a um acidente mortal, informou a Proteção Civil.Além das quatro vítimas mortais, o acidente causou ainda um ferido grave, que, entretanto, foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.As vítimas mortais são todas da mesma família, sendo um homem, uma mulher e duas crianças de 12 e da 14 anos, segundo anunciou a SIC Notícias.As operações de socorro mobilizaram um total de 33 operacionais dos Bombeiros de Alvalade do Sado, Ourique e Aljustrel, INEM e GNR, apoiados por 12 veículos e o helicóptero.