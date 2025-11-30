Um morto e um ferido grave em despiste de moto-quatro no concelho de Mogadouro

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no despiste de uma moto-quatro à entrada de Bemposta, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, este domingo, 30 de novembro, disse à Lusa fonte dos bombeiros.“O acidente resultou de um despiste de uma moto-quatro à entrada da aldeia de Bemposta e do qual resultaram um morto e um ferido grave. A vítima mortal é um homem de 80 anos a quem foram feitas manobras de reanimação, acabando por não resistir aos ferimentos e vindo a falecer no Serviço de Urgência Básica [SUB] do Centro de Saúde de Mogadouro”, explicou o comandante dos Bombeiros de Mogadouro, Luís Azevedo.Já o ferido grave é uma mulher de 47 anos, que foi transportada de ambulância para o Hospital de Bragança.O alerta do acidente foi dado ao meio da tarde. No local estiveram quatro bombeiros, apoiados por duas ambulâncias, a que se juntou a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionada na SUB de Mogadouro.A GNR de Mogadouro tomou conta da ocorrência..Identificados dois dos seis jovens que morreram carbonizados em despiste de carro em Lisboa.Exploração de imigrantes. GNR's e PSP libertados por falta de provas. DCIAP deixou escutas de 2024 por transcrever