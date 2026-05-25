Um bombeiro ferido em incêndio de armazém em Vila Franca de Xira

Um bombeiro sofreu esta segunda-feira, 25 de maio, ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que atinge um complexo de armazéns logísticos da DHL em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil."Confirma-se uma vítima, um bombeiro, ferido leve por trauma, que foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira", disse à Lusa o comandante de permanência às operações do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, Bartolomeu Castro.Segundo um ponto de situação feito às 15h20, o incêndio estava a ser combatido no local por 130 operacionais, apoiados por 50 veículos.Segundo o comandante de permanência às operações do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, Bartolomeu Castro, o alerta foi dado às 12h55. O fogo teve início na zona de cobertura de um complexo de armazéns da DHL, em Vialonga.“O incêndio iniciou-se na zona da cobertura e está a afetar os armazéns adjacentes”, referiu a mesma fonte, indicando que os espaços foram evacuados “de acordo com o plano de emergência interna”.A proteção civil adiantou que existem alguns condicionamentos de trânsito na estrada de acesso direto aos armazéns, “de forma a permitir a movimentação e o posicionamento dos meios de socorro”.De referir que no início deste mês deflagou um incêndio nos mesmos armazéns logísticos da DHL em Vialonga. .Cerca de uma dezena de pessoas obrigadas a abandonar as casas devido a incêndio em armazém de fruta em Óbidos