Um bombeiro ferido em incêndio de armazém em Vila Franca de Xira
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Um bombeiro ferido em incêndio de armazém em Vila Franca de Xira

“Incêndio iniciou-se na zona da cobertura e está a afetar os armazéns adjacentes”, revelou comandante do comando sub-regional da Grande Lisboa da Proteção Civil.
DN/Lusa
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Um bombeiro sofreu esta segunda-feira, 25 de maio, ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que atinge um complexo de armazéns logísticos da DHL em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

"Confirma-se uma vítima, um bombeiro, ferido leve por trauma, que foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira", disse à Lusa o comandante de permanência às operações do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, Bartolomeu Castro.

Segundo um ponto de situação feito às 15h20, o incêndio estava a ser combatido no local por 130 operacionais, apoiados por 50 veículos.

Segundo o comandante de permanência às operações do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, Bartolomeu Castro, o alerta foi dado às 12h55. O fogo teve início na zona de cobertura de um complexo de armazéns da DHL, em Vialonga.

“O incêndio iniciou-se na zona da cobertura e está a afetar os armazéns adjacentes”, referiu a mesma fonte, indicando que os espaços foram evacuados “de acordo com o plano de emergência interna”.

A proteção civil adiantou que existem alguns condicionamentos de trânsito na estrada de acesso direto aos armazéns, “de forma a permitir a movimentação e o posicionamento dos meios de socorro”.

De referir que no início deste mês deflagou um incêndio nos mesmos armazéns logísticos da DHL em Vialonga.

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