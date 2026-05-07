Turismo e Património vão estar em debate no dia 13, nas Conferências das Regiões em Beja

O papel do turismo e a valorização do património como alavancas do desenvolvimento regional vão estar em debate a 13 de maio, na edição de Beja das Conferências das Regiões, o ciclo de eventos que o Diário de Notícias vai promover em todo o país, com o apoio do Grupo Vila Galé e de outras entidades públicas e privadas.O evento terá lugar no Vila Galé Collection Monte do Vilar, na Herdade de Santa Vitória, em Albernoa (arredores de Beja), a partir das 15h00. As inscrições para assistir devem ser feitas através do email eventos@dn.pt.Este encontro, que terá lugar entre as 15h00 e as 17h30, contará com a participação da vice-presidente da Câmara Municipal de Beja, Liliana Cabecinha, que fará uma intervenção inicial. Seguir-se-á um painel de debate que contará com as participações de Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, Maria da Luz Sampaio, Diretora do Curso de Licenciatura em Património da Universidade de Évora, João Laranjeira, administrador do Crédito Agrícola, e José Pedro Salema, presidente da EDIA.O programa completo poderá ser consultado aqui.O evento terá cobertura nas edições impressa e digital do DN, bem como transmissão em streaming em www.dn.pt..DN arranca em maio com Conferências das Regiões