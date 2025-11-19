Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Três alunos feridos por rebentamento de petardos em escola de Lisboa
Um aluno sofreu ferimentos num braço, outro nos ouvidos e o terceiro na cabeça. Petardos foram lançados por outros estudantes, com 15 e 17 anos.
DN/Lusa
Três alunos ficaram feridos esta quarta-feira, 19 de novembro, pelo rebentamento de petardos na Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos, em Lisboa, que terão sido lançados por outros dois estudantes daquele estabelecimento de ensino, informou a PSP.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que os dois alunos suspeitos de terem lançado os petardos foram identificados.

A mesma fonte explicou que o alerta para o rebentamento de petardos na escola foi dado cerca das 13h00, tendo a polícia acorrido ao local.

Três alunos ficaram feridos, um num braço, outro nos ouvidos e o terceiro na cabeça, não adiantando a fonte a gravidade dos ferimentos, dado que não foram chamados meios de socorro ao local, tendo aqueles estudantes sido transportados pelos pais, desconhecendo se terão ido ou não ao hospital.

Os alunos suspeitos de terem lançado os petardos têm 15 e 17 anos, acrescentou.

