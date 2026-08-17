Trânsito condicionado na A2 no sentido Algarve-Lisboa na zona de Alcácer do Sal

A A2 – Autoestrada do Sul está na tarde desta segunda-feira, 17 de agosto, com o trânsito condicionado na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, no sentido Algarve-Lisboa, devido a uma intervenção urgente para reparar uma junta de dilatação, informou a Brisa.

Em comunicado, a BCR – Brisa Concessão Rodoviária detalhou que a intervenção na via da direita, aproximadamente ao quilómetro 80, no sentido sul-norte, “está a provocar trânsito lento e a circulação está a ser feita apenas pela via esquerda”.

A concessionária da autoestrada recomenda, por isso, aos condutores que circulem com precaução e respeitem a sinalização existente.

A A2 é a principal via de ligação entre Lisboa e o Algarve, muito utilizada durante os meses de férias no verão.