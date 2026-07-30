Motorista que deixou criança em área de serviço da A2 foi suspenso

O motorista da FlixBus que deixou uma criança de 11 anos numa área de serviço da A2 foi suspenso. Em comunicado, a empresa "lamenta profundamente a situação e o impacto causado à menor e à sua família" e garante que "este incidente está a ser tratado com a máxima seriedade e prioridade".A criança de 11 anos ficou na área de serviço de Almodôvar na A2 numa paragem não programada do autocarro da FlixBus que fazia o percurso entre Lisboa e Faro na segunda-feira, dia 27. Segundo o Correio da Manhã, que avançou esta notícia esta quinta-feira, 30 de abril, a rapariga estará habituada a fazer este percurso sozinha - os pais estão separados - e terá sido preenchida a declaração de Autorização de Viagem de Menor disponibilizada pela própria Flixbus. Desta vez, o autocarro parou a meio do percurso - alegadamente por a casa-de-banho estar avariada - e, ao retomar a viagem, o motorista não terá confirmado se todos os passageiros tinham regressado. Além da criança, uma outra pessoa terá ficado apeada."A FlixBus está neste momento a apurar, com carácter de urgência e em conjunto com o parceiro responsável pela operação da viagem, todas as circunstâncias relacionadas com este incidente. Os parceiros de operação estão contratualmente obrigados a cumprir com todos os procedimentos de viagem e segurança estabelecidos pela FlixBus. Neste contexto, o motorista foi suspenso preventivamente, não podendo realizar serviços para a FlixBus até à conclusão da investigação interna", diz a empresa.Segundo o Correio da Manhã, ao perceber que o autocarro partira, a criança ligou aflita para o pai, o qual se pôs a caminho para ir ao seu encontro. Enquanto isso, em Faro, a mãe, que iria esperar a filha à chegada, exigiu esclarecimentos ao motorista e contactou a PSP, a qual acionou a GNR.Na estação de serviço, uma patrulha da GNR acompanhou a criança até à chegada do pai.A FlixBus explica que "para conforto dos passageiros e por ter sido solicitado, o motorista realizou uma paragem a meio do percurso entre Lisboa e Albufeira na estação de serviço em Almodôvar. Nestas situações, os passageiros são devidamente informados pelo motorista sobre o tempo de paragem, normalmente de 10 minutos – tempo esse que foi cumprido". A empresa acrescenta que "tanto a FlixBus como as empresas suas parceiras não assumem quaisquer responsabilidades de supervisão para com os menores de idade quando viajam não acompanhados".A FlixBus explica que o departamento de apoio ao cliente entrou em contacto com os pais da menor e, para além de proceder ao reembolso do valor do bilhete, irá também suportar todas as despesas de transporte decorrentes desta situação.Diz ainda que após a conclusão da averiguação interna, a "irá adotar todas as medidas consideradas necessárias para evitar que uma situação semelhante volte a ocorrer".