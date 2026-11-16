Trabalhadores da Metro Transportes do Sul iniciam greve total de três dias

"Há todo um conjunto de situações que tem de ser resolvida", disse à SIC Notícias António Domingos, do SMAQ, lembrando que o processo negocial já vem de há seis anos e culminou neste pré-avido de greve após as conversações dos últimos 30 meses. "Verificámos que para a empresa a negociação é um facto consumado: apresenta questões que devem ser negociadas à mesa negocial e aplica-as de forma unilateral", afirmou, considerando esta metologia "inaceitável".

Os trabalhadores reivindicam ainda uma atualização salarial intercalar, que compense a perda de poder de compra e tenha em consideração o aumento dos encargos dos trabalhadores, nomeadamente com alimentação, energia e habitação. António Domingos alertou que estes trabalhadores entram ao serviço às 4h00 e precisam de se deslocar em viatura própria, usufruindo apenas de um subsídio de transportes de 1,94 euros, "que não chega para pagar um litro de combustível".

Em comunicado divulgado anteriormente, o sindicato explica que a greve resulta do impasse na negociação do Acordo de Empresa, tendo como principais reivindicações a conclusão de um acordo que regule de forma equilibrada as relações laborais, reconhecendo os direitos, funções, responsabilidades e valorização profissional dos trabalhadores.

Os trabalhadores reivindicam ainda a retoma de uma negociação efetiva, com reuniões regulares, apresentação atempada de propostas e compromissos concretos que permitam concluir o processo negocial e rejeitam “a imposição unilateral de condições de trabalho, por decisões de gestão, em matérias que são ou devem ser objeto de negociação coletiva”.

António Domingos considerou que a "tutela deve interferir" no processo, uma vez que a concessão foi atribuída a uma empresa privada.

Em resposta ao novo pré-aviso, o Conselho de Administração da MTS classificou o anúncio como "desproporcional" e acusou o sindicato de apresentar "sistematicamente propostas distanciadas da realidade operacional e financeira" da empresa.

Em comunicado, a administração adiantou que os fundamentos invocados pelo SMAQ não refletem a realidade das relações laborais na transportadora.

A empresa destacou que tem implementado melhorias efetivas nas condições dos operadores de condução, sublinhando que as atualizações salariais dos últimos quatro anos se situaram entre os 7,7% e os 12,8%, valores que afirma estarem muito acima da taxa de inflação.

A MTS alertou ainda que aceitar as exigências sindicais comprometeria a sustentabilidade da organização e as suas responsabilidades perante trabalhadores, fornecedores e o Estado.

A greve que agora se inicia, à semelhança da anterior, terá serviços mínimos garantidos na Linha 3.

Durante o período da greve, entre 16 e 22 de novembro, os serviços mínimos decretados vão assegurar apenas a circulação na Linha 3 (que liga Cacilhas ao polo universitário da FCT-UNL, na Caparica) nos seguintes horários: no período da manhã entre as 07:00 e as 09:00 e no período da tarde entre as 17:00 e as 19:00.

O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).