Trabalhadores da Metro Transportes do Sul iniciam greve total de três dias
Os trabalhadores da Metro Transportes do Sul (MTS) iniciaram, na madrugada desta segunda-feira, uma greve total de três dias, na sequência do impasse verificado nas negociações do Acordo de Empresa.
Esta nova greve, convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), terá duas fases: a primeira será de greve total, com inicio às 04:00 desta segunda, 16 de novembro, até às 04:00 de 19 de novembro, quinta-feira; e a segunda decorrerá das 04:00 de 19 de novembro até às 04:00 de 23 de novembro, segunda, mas apenas às duas últimas horas de cada período normal de trabalho e a todos os períodos de trabalho cuja duração prevista seja superior a oito horas.
A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), depois de um plenário de trabalhadores após um primeiro período de greves entre os dias 20 e 27 de outubro.
"Há todo um conjunto de situações que tem de ser resolvida", disse à SIC Notícias António Domingos, do SMAQ, lembrando que o processo negocial já vem de há seis anos e culminou neste pré-avido de greve após as conversações dos últimos 30 meses. "Verificámos que para a empresa a negociação é um facto consumado: apresenta questões que devem ser negociadas à mesa negocial e aplica-as de forma unilateral", afirmou, considerando esta metologia "inaceitável".
Os trabalhadores reivindicam ainda uma atualização salarial intercalar, que compense a perda de poder de compra e tenha em consideração o aumento dos encargos dos trabalhadores, nomeadamente com alimentação, energia e habitação. António Domingos alertou que estes trabalhadores entram ao serviço às 4h00 e precisam de se deslocar em viatura própria, usufruindo apenas de um subsídio de transportes de 1,94 euros, "que não chega para pagar um litro de combustível".
Em comunicado divulgado anteriormente, o sindicato explica que a greve resulta do impasse na negociação do Acordo de Empresa, tendo como principais reivindicações a conclusão de um acordo que regule de forma equilibrada as relações laborais, reconhecendo os direitos, funções, responsabilidades e valorização profissional dos trabalhadores.
Os trabalhadores reivindicam ainda a retoma de uma negociação efetiva, com reuniões regulares, apresentação atempada de propostas e compromissos concretos que permitam concluir o processo negocial e rejeitam “a imposição unilateral de condições de trabalho, por decisões de gestão, em matérias que são ou devem ser objeto de negociação coletiva”.
António Domingos considerou que a "tutela deve interferir" no processo, uma vez que a concessão foi atribuída a uma empresa privada.
Em resposta ao novo pré-aviso, o Conselho de Administração da MTS classificou o anúncio como "desproporcional" e acusou o sindicato de apresentar "sistematicamente propostas distanciadas da realidade operacional e financeira" da empresa.
Em comunicado, a administração adiantou que os fundamentos invocados pelo SMAQ não refletem a realidade das relações laborais na transportadora.
A empresa destacou que tem implementado melhorias efetivas nas condições dos operadores de condução, sublinhando que as atualizações salariais dos últimos quatro anos se situaram entre os 7,7% e os 12,8%, valores que afirma estarem muito acima da taxa de inflação.
A MTS alertou ainda que aceitar as exigências sindicais comprometeria a sustentabilidade da organização e as suas responsabilidades perante trabalhadores, fornecedores e o Estado.
A greve que agora se inicia, à semelhança da anterior, terá serviços mínimos garantidos na Linha 3.
Durante o período da greve, entre 16 e 22 de novembro, os serviços mínimos decretados vão assegurar apenas a circulação na Linha 3 (que liga Cacilhas ao polo universitário da FCT-UNL, na Caparica) nos seguintes horários: no período da manhã entre as 07:00 e as 09:00 e no período da tarde entre as 17:00 e as 19:00.
O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).