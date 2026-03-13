Cerca de 500 pessoas manifestam-se em Lisboa por aumentos no setor público

Sociedade

A concentração teve início na Paraça da Figueira, em Lisboa, e seguiu para o Ministério das Finanças.
Cerca de 500 pessoas manifestaram-se esta, sexta-feira, em Lisboa por aumentos salariais na administração pública após a não resposta do Ministério das Finanças às reivindicações da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública.

No protesto os manifestantes erguiam faixas com frases como "SNS para todos. Valorizar os trabalhadores, servir às populações" e " Melhores condições de trabalho, melhores condições de aprendizagem".

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, responsabiliza o ministro da Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, pela situação sendo que “no dia 14 de janeiro a Frente Comum entregou ao Governo um pedido de negociação intercalar” e ainda não obteve resposta.

“Hoje é dia 13 de março e ainda não tivemos resposta a esse pedido de reunião, é por isso que hoje viemos para a rua, é por isso que vamos acabar esta manifestação em frente ao Ministério das Finanças”.

A Frente Comum mantém as mesmas reivindicações do ano passado e quer um aumento dos salários na ordem dos 15% com um mínimo de 150 euros, e considera que o Governo quer manter “a política de empobrecimento com os aumentos que fez”.

“O Governo esteve disposto a manter a política de empobrecimento com os aumentos que fez, aquilo que nós exigimos é um caminho inverso, um caminho que desde já dê um sinal de que vamos começar a recuperar o poder de compra”, disse Sebastião Santana.

A Frente Comum admite, caso não obtenha resposta do Governo, avançar com “greves da administração pública que englobem todos os setores”.

A CGTP juntou-se à manifestação da Frente Comum tendo o secretário-geral da central sindical, Tiago Oliveira, marcado presença junto dos manifestantes.

“A CGTP tem que estar onde estão os trabalhadores e hoje estamos aqui, obviamente ao lado dos trabalhadores da administração pública, trabalhadores que estão a denunciar aquilo que é a falta de resposta deste governo a problemas concretos que têm vindo a denunciar há muitos anos”, disse.

Tiago Oliveira fez um paralelismo com a manifestação que os trabalhadores da Lusa fizeram na quinta-feira e teceu críticas ao Governo de Luís Montenegro.

“Os trabalhadores da Lusa ontem [quinta-feira] vieram para a rua denunciar exatamente a mesma questão, um governo que está a colocar em causa a independência da Lusa, um governo que está a colocar em causa a independência editorial da Lusa e que depois diz que quer discutir e que quer falar quando deixou de fora os trabalhadores da Lusa e os sindicatos da Lusa, é isto que caracteriza este governo”, afirmou o dirigente.

“A mesma coisa podemos dizer quando discutimos o pacote laboral, um governo que se tenta de forma sistemática colocar na opinião pública, que quer discutir e está aberto a discutir o pacote laboral, mas depois tem de forma constante deixado de fora a maior central sindical do país e nega-se a reunir com a CGTP”, acrescentou.

Tiago Oliveira garantiu ainda que a CGTP vai continuar a estar nas reuniões da concertação social.

“Iremos estar sempre nas reuniões da concertação social, porque eles aí não nos conseguem deixar fora, outra coisa é esta tentativa do governo de não levar a discussão à concertação social e para retirar a CGTP da discussão faz reuniões bilaterais em que convoca outras estruturas da concertação social, menos a CGTP”, asseverou.

