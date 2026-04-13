Túnel da João XXI sem trânsito por dez meses para obras que duram dois anos e custam sete milhões de euros
Leonardo Negrão
Sociedade

Túnel da João XXI sem trânsito por dez meses para obras que duram dois anos e custam sete milhões de euros

Com início previsto para terça-feira, dia 14 de abril, a intervenção vai ter impacte na circulação de uma das vias rodoviárias mais utilizadas em Lisboa.
Carlos Ferro
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Reforço estrutural, reforço contra incêndio, reabilitação de estruturas, reabilitação do grupo gerador e posto de transformação e remodelação do posto de controlo.

Estas são as intervenções que vão ser efetuadas no túnel da Avenida João XXI a partir desta terça-feira, dia 14 de abril, e que vão durar dez meses numa primeira fase.

Quando esta estiver terminada, a autarquia anuncia que iniciar-se-á uma segunda parte da obra - já com o túnel aberto ao trânsito -, incidindo esta sobre sobre "movimento de terras, nova saída de emergência Av. João XXI/Av. de Roma, remodelação da saída de emergência existente e outras melhorias de segurança".

No total o investimento previsto é de 7 620 795,54, com IVA incluído, de acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa, que aprovou esta intervenção em 2021, mas que só foi adjudicada em 2022.

Situado numa zona central da capital, este túnel com 1,5 quilómetros e que foi inaugurado em1997, liga o Campo Pequeno à Avenida Afonso Costa e é utilizado por milhares de automobilistas diariamente.

Com o seu encerramento, a autarquia prevê um aumento do fluxo rodoviário na superfície nomeadamente no Campo Pequeno, Areeiro e Avenidas Novas.

Túnel da João XXI sem trânsito por dez meses para obras que duram dois anos e custam sete milhões de euros
Trânsito condicionado esta segunda e terça-feira no IC19 devido a obras
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