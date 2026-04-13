Túnel da João XXI sem trânsito por dez meses para obras que duram dois anos e custam sete milhões de euros

Reforço estrutural, reforço contra incêndio, reabilitação de estruturas, reabilitação do grupo gerador e posto de transformação e remodelação do posto de controlo.Estas são as intervenções que vão ser efetuadas no túnel da Avenida João XXI a partir desta terça-feira, dia 14 de abril, e que vão durar dez meses numa primeira fase.Quando esta estiver terminada, a autarquia anuncia que iniciar-se-á uma segunda parte da obra - já com o túnel aberto ao trânsito -, incidindo esta sobre sobre "movimento de terras, nova saída de emergência Av. João XXI/Av. de Roma, remodelação da saída de emergência existente e outras melhorias de segurança".No total o investimento previsto é de 7 620 795,54, com IVA incluído, de acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa, que aprovou esta intervenção em 2021, mas que só foi adjudicada em 2022.Situado numa zona central da capital, este túnel com 1,5 quilómetros e que foi inaugurado em1997, liga o Campo Pequeno à Avenida Afonso Costa e é utilizado por milhares de automobilistas diariamente.Com o seu encerramento, a autarquia prevê um aumento do fluxo rodoviário na superfície nomeadamente no Campo Pequeno, Areeiro e Avenidas Novas. .Trânsito condicionado esta segunda e terça-feira no IC19 devido a obras