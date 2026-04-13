Trânsito condicionado esta segunda e terça-feira no IC19 devido a obras

O trânsito no IC19 (Lisboa-Sintra) vai estar condicionado esta segunda e terça-feira, entre as 10:00 e as 17:00, devido a trabalhos de reparação do pavimento em vários pontos da via, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).Em comunicado, a IP indicou que a intervenção decorre ao longo de cerca de 16 quilómetros do Itinerário Complementar 19 (IC19), que liga os concelhos de Lisboa, Amadora e Sintra, implicando a supressão de vias de circulação de forma faseada, acompanhando o avanço dos trabalhos.“Para garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, é necessário proceder ao condicionamento do trânsito, com supressão de vias de circulação, entre as 10:00 e as 17:00. O condicionamento é implementado de forma progressiva, acompanhando as zonas em obra”, refere a empresa.Segundo a IP, a operação visa corrigir situações de “maior desgaste do pavimento, resultantes do elevado volume de tráfego e das condições meteorológicas registadas em janeiro e fevereiro”.“Os serviços técnicos têm vindo a monitorizar permanentemente a situação, intervindo nas situações mais urgentes, de modo a assegurar adequadas condições de circulação”, sublinhou a IP.Paralelamente, está prevista uma empreitada de requalificação integral do IC19, com um investimento estimado de cerca de 60 milhões de euros, atualmente em fase de contratação do projeto de execução.A IP referiu ainda que o início desta obra foi reprogramado devido às intempéries registadas no país, que obrigaram a priorizar intervenções urgentes noutras infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.