Tempestade em Ourém: Exército acolhe mães e crianças ucranianas que ficaram desalojadas

A forte tempestade que tem fustigado Portugal continental nas últimas 24 horas causou danos severos no centro de acolhimento da Organização Não Governamental (ONG) em Ourém onde se encontrava um grupo de viúvas e órfãos ucranianos. As instalações, que serviam de refúgio a mães e crianças vítimas da guerra desde o início deste mês, ficaram totalmente destruídas pela força dos ventos e da precipitação extrema e obrigou a retirar os refugiados, que ficaram à guarda do Exército.O grupo de ucranianos, constituído por 15 mães e 18 crianças cujos maridos e pais faleceram ou desapareceram em combate, tinha chegado a Portugal no dia 10 de janeiro no âmbito de uma missão humanitária. O centro em Ourém (Centro Fénix), que ainda no dia anterior (27 de janeiro) tinha recebido a visita oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro, não resistiu à passagem da depressão Kristin.A região de Leiria e Santarém tem sido uma das mais afetadas pelo mau tempo, com rajadas de vento que atingiram recordes de 176 km/h, provocando quedas de estruturas, inundações e o colapso de edifícios vulneráveis.Transferência para Lisboa e acolhimento mMilitarPerante a catástrofe, foi montada uma operação de emergência para transferir as famílias para a capital. O grupo chegará a Lisboa ainda esta noite, apurou o DN junto de fonte militar, e será acolhido pelo Exército Português no Regimento de Transportes (RTransportes), nas instalações do antigo Regimento de Artilharia de Lisboa (RALIS).O Exército assumiu a responsabilidade direta pelo alojamento, garantindo condições de segurança, alimentação e apoio psicológico imediato a estas famílias, que enfrentam agora um novo trauma após terem fugido dos horrores da guerra na Ucrânia.Apesar do incidente e da mudança forçada de instalações, a agenda institucional incluirá, para esta quinta-feira (29) uma visita à Assembleia da República, disse a mesma fonte ao DN.Portugal continental encontra-se sob aviso devido à passagem da depressão Kristin. Esta "ciclogénese explosiva" causou milhares de ocorrências em todo o país, cortes de energia e danos materiais avultados, especialmente na zona centro.