Temperaturas voltam a subir e podem chegar aos 28º no final da próxima semana

O início da próxima semana ainda será de chuva fraca, mas prevê-se um aumento das temperaturas, que podem chegar perto dos 30º na sexta-feira (17 de abril), segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Na próxima semana, no continente, haverá chuva fraca na segunda e terça-feira feira, em especial no litoral oeste, com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela na segunda-feira", indica a previsão do IPMA.Espera-se depois "ausência de precipitação" e a subida das temperaturas. "Após uma diminuição significativa dos valores da temperatura no fim de semana, irá ocorrer uma subida gradual ao longo da semana, ficando acima dos valores médios para esta altura do ano em todo o território com exceção da faixa costeira ocidental", refere o IPMA para a semana de 13 a 19 de abril. Assim sendo, espera-se que os termómetros cheguem aos 9 e 19°C na terça-feira, mas na sexta-feira prevê-se que a temperatura máxima oscile entre os 18 e 28 °C..Na semana seguinte, de 20 a 26 de abril, no que se refere à temperatura média, prevê-se "uma anomalia positiva (+0.5°C a +1.5°C) para quase todo o território, exceto para as regiões do litoral Centro e Algarve". "Existe uma probabilidade entre 30 e 50% de a temperatura média semanal ser superior ao normal", indica ainda o boletim de previsão mensal do IPMA.