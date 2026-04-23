Técnico de sangue detido por peculato e corrupção de substâncias

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, 22 de abril, um funcionário de um organismo público ligado ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) por peculato e corrupção de substâncias.No decurso de uma operação policial realizada em Coimbra, a PJ cumpriu vários mandados de busca incluindo nas residências e viaturas deste homem e no seu local de trabalho, tendo sido “apreendidos significativos elementos probatórios”. A investigação teve início em janeiro, na sequência de um denúncia do próprio IPST.O detido, com 66 anos, é suspeito da prática dos crimes de peculato, corrupção de substâncias alimentares ou medicinais e/ou de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário.“Em causa poderá estar a contaminação dos componentes sanguíneos produzidos, dado que o visado subtraía e manipulava indevidamente lâminas novas e usadas de conexão estéril para tubuladuras, utilizadas em equipamentos de produção de produtos sanguíneos (pools de plaquetas)”, diz a PJ num comunicado divulgado esta quinta-feira, 23.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Coimbra, para aplicação das adequadas medidas de coação.