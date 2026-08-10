É o segundo mês de agosto seguido com projetos de imigração para análise.
É o segundo mês de agosto seguido com projetos de imigração para análise.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Tribunal Constitucional volta a analisar lei da imigração em agosto, agora com novos juízes

O Presidente pediu avaliação sobre 11 normas da chamada lei do retorno, mas pacote inclui outras mudanças.
Amanda Lima
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