Taxista condenado a 14 anos e nove meses por atropelar jovem numa passadeira em Lisboa

O taxista acusado de atropelar mortalmente um jovem universitário numa passadeira em Lisboa, em setembro de 2024, foi esta quinta-feira, 18 de dezembro, condenado a 14 anos e nove meses de prisão.A leitura da sentença decorreu no Tribunal Central Criminal de Lisboa, perante familiares e amigos da vítima.Afonso Gonçalves, um jovem universitário de 21 anos, foi atropelado e abandonado sem socorro numa passadeira no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos da América com a Avenida Rio de Janeiro, em Lisboa, no dia 8 de setembro de 2024.O taxista hoje condenado vinha acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio, condução perigosa e omissão de auxílio, segundo uma nota do MP.O homem encontrava-se em prisão preventiva..Acidentes:Casal atropelado numa passadeira na Régua, mulher morreu no local.Condutor que terá atropelado mortalmente homem em Gaia entregou-se às autoridades