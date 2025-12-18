Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Taxista condenado a 14 anos e nove meses por atropelar jovem numa passadeira em Lisboa
Mário Vasa/Global Imagens
Sociedade

Taxista condenado a 14 anos e nove meses por atropelar jovem numa passadeira em Lisboa

O estudante universitário Afonso Gonçalves, de 21 anos, foi atropelado e abandonado sem socorro numa passadeira em Lisboa, no dia 8 de setembro de 2024.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O taxista acusado de atropelar mortalmente um jovem universitário numa passadeira em Lisboa, em setembro de 2024, foi esta quinta-feira, 18 de dezembro, condenado a 14 anos e nove meses de prisão.

A leitura da sentença decorreu no Tribunal Central Criminal de Lisboa, perante familiares e amigos da vítima.

Afonso Gonçalves, um jovem universitário de 21 anos, foi atropelado e abandonado sem socorro numa passadeira no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos da América com a Avenida Rio de Janeiro, em Lisboa, no dia 8 de setembro de 2024.

O taxista hoje condenado vinha acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio, condução perigosa e omissão de auxílio, segundo uma nota do MP.

O homem encontrava-se em prisão preventiva.

image-fallback
Acidentes:Casal atropelado numa passadeira na Régua, mulher morreu no local
Taxista condenado a 14 anos e nove meses por atropelar jovem numa passadeira em Lisboa
Condutor que terá atropelado mortalmente homem em Gaia entregou-se às autoridades
Lisboa
Atropelamento
Justiça
Taxista

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt