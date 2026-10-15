Tarifário fixo dos táxis no aeroporto de Lisboa entrou em vigor. O que muda?
O tarifário fixo dos táxis para os percursos com origem na praça do aeroporto de Lisboa, que passa a ser 16 ou 19 euros consoante a coroa, entrou em vigor esta quinta-feira, 15 de outubro.
Que preços são aplicados?
O protocolo que entrou em vigor na quinta-feira estabelece preços de 16 euros para a zona 1 e de 19 euros para a zona 2 durante o período diurno dos dias úteis. Entre as 22h00 e as 07h00, aos fins de semana e feriados, os valores sobem para 20 e 23 euros, respetivamente.
A zona 1 abrange Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Beato, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França e Santa Clara.
Já a zona 2 inclui Ajuda, Alcântara, Arroios, Belém, Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Carnide, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.
E para fora da cidade?
Para zonas fora da capital, como Moscavide, Sacavém e Prior Velho, por exemplo, que pertencem a Loures mas que fazem fronteira com Lisboa e estão situadas muito perto do aeroporto, o serviço já é pago através do taxímetro, tal como para Almada, Amadora ou Barreiro.
Mas também há preços fixos para determinadas zonas do país, tais como Estoril, Cascais e Sintra (53,40€ de dia e 64€ de noite, fim de semana e feriados), Vila Franca de Xira e Montijo (48,80€ e 58,55€), Oeiras (36,95€ e 44,35€), Costa de Caparica (36,95€ e 44,35€) ou Sesimbra, Palmela e Setúbal (70,55€ e 84,65€), segundo a tabela de preços do Turismo de Lisboa.
O novo sistema está já a funcionar na plenitude?
Não. Nem todos os taxistas estão credenciados para o efeito, tendo essa credenciação começado esta quinta-feira. Apesar de ainda não ser possível fazer o controlo dos acessos à praça de táxis através do sistema de leitura de matrícula, existe uma cancela.
A credenciação é realizada nas associações representativas do setor e posteriormente enviada à autarquia.
Segundo Carlos Silva, presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), o sistema só deverá estar a funcionar em pleno “no início de novembro”.
Que meios de pagamento estão disponíveis?
O protocolo determina que todos os táxis aderentes terão de disponibilizar meios de pagamento eletrónico, incluindo cartões bancários e MB Way, estando proibida a cobrança de qualquer valor adicional em função da forma de pagamento utilizada.
O acordo prevê também a generalização do sistema de vouchers da Associação do Turismo de Lisboa (ATL), que está no balcão do Turismo de Lisboa na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa.
Porque foram fixadas as tarifas?
A medida surge depois de sucessivas queixas de passageiros, sobretudo turistas, relacionadas com cobranças excessivas e recusas de destino.
Numa fiscalização da PSP realizada em agosto, foram detetadas 67 infrações em cerca de 100 táxis inspecionados.
O novo sistema cria um regime de autorregulação destinado a "reforçar a transparência dos preços, melhorar a qualidade do serviço e proteger os utilizadores" numa fase transitória até à aprovação de um regulamento municipal específico para o setor.
O protocolo de Cooperação e Autorregulação para o Serviço de Táxi no Aeroporto Humberto Delgado foi assinado em setembro pela Câmara Municipal de Lisboa, ANA - Aeroportos de Portugal e Associação do Turismo de Lisboa (ATL), sendo resultado do acordo com a FPT e a ANTRAL - Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros.
Os serviços de TVDE também são impactados?
Não. Os serviços de TVDE (como Uber ou Bolt) não têm preço fixo tabelado pelo aeroporto ou pela lei para as viagens com origem no Aeroporto Humberto Delgado.
Continuam ainda disponíveis alternativas como metro ou autocarro.
Em caso de dúvida contacte o balcão do Turismo de Lisboa no Aeroporto Humberto Delgado.