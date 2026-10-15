Tarifário fixo dos táxis no aeroporto de Lisboa entrou em vigor. O que muda?

Que preços são aplicados?

O protocolo que entrou em vigor na quinta-feira estabelece preços de 16 euros para a zona 1 e de 19 euros para a zona 2 durante o período diurno dos dias úteis. Entre as 22h00 e as 07h00, aos fins de semana e feriados, os valores sobem para 20 e 23 euros, respetivamente.

A zona 1 abrange Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Beato, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França e Santa Clara.

Já a zona 2 inclui Ajuda, Alcântara, Arroios, Belém, Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Carnide, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.