A certificação de bem-estar alimentar da Filporc é um processo de adesão voluntária
A certificação de bem-estar alimentar da Filporc é um processo de adesão voluntáriaArtur Machado
Sociedade

Suspensa certificação de bem-estar animal das organizações que foram afetadas pelo mau tempo

O processo só vai ser retomado após nova visita do organismo de controlo.
DN/Lusa
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A Organização Interprofissional da Fileira da Carne de Porco (Filporc) suspendeu a certificação de bem-estar animal das organizações que foram afetadas pelo mau tempo.

O processo só vai ser retomado após nova visita do organismo de controlo.

“Tendo em conta a situação de calamidade decretada pelo Governo de Portugal para todo o país na sequência das tempestades Kristin, Leonardo e Marta, a Filporc deliberou suspender a certificação das explorações que transmitiram terem sido atingidas”, indicou, em comunicado.

De acordo com a federação, o processo só vai ser retomado quando o organismo de controlo validar as condições das instalações onde estão instalados os animais.

A certificação de bem-estar alimentar da Filporc é um processo de adesão voluntária, no qual os candidatos “comprometem-se a ir mais longe do que o que o já exigente quadro legal vigente na União Europeia”.

Os aderentes, sujeitos a auditorias, estão também obrigados a comunicar à Filporc qualquer situação anómala no decorrer da sua atividade diária.

Portugal foi atingindo por um comboio de tempestades, entre o final de janeiro e o início de fevereiro, que deixou um rasto de destruição, sobretudo, na região Centro do país.

Na sequência deste fenómeno climático, os suinicultores defenderam estar a viver a maior crise de todos os tempos, com metade das explorações nacionais afetadas e prejuízos na casa dos milhões de euros.

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