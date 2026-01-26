Suspeito de raptar a filha de três anos detido pela PJ em Matosinhos

Um homem de 42 anos, suspeito de raptar a filha de três anos de casa da ex-mulher, foi detido em Matosinhos, e a criança, "encontrada em deficientes condições de higiene", entregue à mãe, informou esta segunda-feira, 26 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ).A detenção ocorreu no domingo (25), "no culminar de incessantes diligências", desde a passada sexta-feira, altura em que a investigação foi delegada na PJ.O suspeito é "fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto agravado, violência doméstica agravada, resistência e coação sobre funcionário e, ainda, de detenção de arma proibida". De acordo com a PJ, no passado dia 19, durante uma visita à filha, de três anos, o homem agora detido "subtraiu a criança de casa da sua ex-mulher, no Porto, e colocou-se em fuga".Durante o tempo em que esteve em fuga, o suspeito contactou a ex-mulher, comunicando-lhe as condições e exigências que pretendia ver cumpridas para restituir a criança, refere o comunicado da polícia de investigação criminal.Na tarde de domingo, o suspeito e a criança acabaram por ser localizados na cidade de Matosinhos. Durante a abordagem da PJ, o homem "resistiu fisicamente, tentando opor-se à detenção e recuperação da menor, investindo contra" os inspetores da PJ."Foi ainda identificado o local onde este se havia refugiado com a filha, num abrigo de montanha, na zona de Montalegre, local onde foi aprendida uma arma proibida e uma quantia monetária", indica a nota da PJ, dando conta que o detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.