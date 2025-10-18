Suspeito de atacar vizinho com roçadora em Penafiel em prisão preventiva

Um homem de 58 anos, de Penafiel, vai aguardar julgamento em prisão preventiva após violar a anterior medida de coação aplicada por suspeita de ter atacado um vizinho com uma roçadora de disco de metal, anunciou este sábado, dia 18 e outubro, a GNR.O incidente ocorreu a 26 de abril, na freguesia de Guilhufe, numa desavença entre vizinhos, de que resultaram ferimentos graves na perna do outro homem, de 59 anos, devido à propriedade de um terreno, esclareceu à Lusa fonte da Guarda.No decurso do processo, o detido viu serem-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar o ofendido e a proibição de se deslocar ao local dos factos, recorda o comunicado da GNR.O suspeito foi novamente detido na quinta-feira, após os militares constatarem que “violou as medidas de coação impostas, tendo ameaçado o ofendido”, acrescenta a nota de imprensa.“Face à gravidade dos factos e à conduta reiterada do suspeito, bem como ao risco efetivo para a segurança da vítima, o indivíduo foi detido”, assinala a Guarda, recordando que o homem tem “antecedentes criminais pela prática de ilícitos da mesma natureza”.Presente ao juiz do Tribunal Judicial de Penafiel no mesmo dia foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, conclui a nota de imprensa..PJ detém suspeito da morte de turista norte-americano em Cascais