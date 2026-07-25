Suspeita de ter ateado fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva
PAULO NOVAIS
Sociedade

Suspeita de ter ateado fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva

Mulher de 49 anos terá alegadamente ateado fogos a 1, 7 e 23 de julho na freguesia de Ourilhe, em Celorico de Basto, por !motivos do foro pessoal", diz Polícia Judiciária.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma mulher suspeita de ter ateado três incêndios florestais este mês em Celorico de Basto, no distrito de Braga, ficou em prisão preventiva, depois de presente a primeiro interrogatório judicial, adiantou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adiantou que a detida, de 49 anos, é suspeita de ter ateado os fogos a 1, 7 e 23 de julho na freguesia de Ourilhe, em Celorico de Basto.

As ignições ocorreram sempre durante o dia e início da noite em dias quentes, secos, com vento e temperaturas altas, especificou.

Segundo a PJ, a suspeita terá ateado os incêndios com recursos a um isqueiro e velas.

Os locais onde ocorreram os fogos têm condições de propagação à mancha florestal, logo “risco acentuado” para a floresta, campos agrícolas e habitações, sublinhou.

“A arguida agiu por motivos do foro pessoal, bem sabendo que a sua conduta era proibida por lei e representava um perigo iminente para a natureza, populações e bens de terceiros”, reforçou.

Suspeita de ter ateado fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva
Forças Armadas mantêm cerca de 40 patrulhas e quatro helicópteros no combate aos incêndios
Suspeita de ter ateado fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva
Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo
Polícia Judiciária
fogos
incêndios 2025
Diário de Notícias
www.dn.pt