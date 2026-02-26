Supremo mantém pena de 25 anos a homem que atropelou e matou a ex-namorada em Matosinhos em 2024

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu esta quinta-feira, 26 de novembro, manter a pena de 25 anos ao homem que em junho de 2024 atropelou e matou a ex-namorada, em Matosinhos. "O STJ confirmou a condenação do arguido (como reincidente) por de um crime de homicídio qualificado e por um crime de condução perigosa de veículo", indica um comunicado enviado às redações."O STJ considerou preenchida a especial censurabilidade e perversidade da circunstância em que o crime foi cometido, dada a forma insidiosa como o meio – veículo automóvel – foi utilizado para matar a vítima", pode ler-se..Homem que matou a ex-namorada atropelando-a várias vezes condenado a 25 anos de prisão\n. Em causa um crime ocorrido a 6 de junho de 2024, quando o homicida, então com 43 anos, deslocou-se no seu carro até ao local de trabalho da ex-companheira, em Matosinhos, e esperou que esta saísse. A mulher estava a caminhar quando este “acelerou fortemente”, subiu o passeio e embateu com o carro contra ela, projetando-a para a estrada.“De seguida, por sete vezes (em manobras de avanços e recuos) o arguido passou com os rodados do veículo por cima do corpo da vítima, com especial incidência na zona da cabeça, provocando-lhe a morte”, segndo a acusação.