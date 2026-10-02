Supremo agrava pena de homem condenado por atear ácido na ex-namorada

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) agravou a pena de um homem condenado por atirar ácido sulfúrico contra a ex-namorada, de 23 anos. O caso remonta a 2024, em Amarante, e foi mais uma situação de um homem que não aceitava o fim da relação.

A decisão foi enviada às redações esta sexta-feira, 2 de outubro. "O Supremo Tribunal de Justiça decidiu ontem o agravamento da pena de um arguido acusado de, a 13 de novembro de 2024, ter derramado ácido sulfúrico sobre o rosto e corpo da ex-namorada, para 16 anos de prisão", lê-se no comunicado.

Na análise do recurso, foi acrescentado o crime de violência doméstica agravada. Assim, a pena subiu de 10 anos e 12 meses para 16 anos de prisão. A decisão inicial havia sido proferida pelo tribunal de Penafiel. Ao mesmo tempo, o coletivo de juízes negou provimento ao recurso interposto pelo arguido.

O homem, de 29 anos, fugiu após o crime, tendo sido detido alguns dias depois pela Polícia Judiciária (PJ). No julgamento, ficou provado que a motivação era desfigurar a vítima, sabendo que isso colocaria a sua vida em risco.

O crime aconteceu na casa da jovem, que foi viver com a mãe após a separação. Com o pretexto de lhe entregar pertences, foi até ao local e atirou o líquido corrosivo contra a ex-namorada. Os ferimentos foram graves e a vítima teve de ficar internada.

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