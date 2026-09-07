Subida dos preços dos combustíveis leva a buzinão na Ponte 25 de Abril

O anúncio de uma nova subida do preço dos combustíveis esta segunda-feira, 7 de setembro, levou a um buzinão de protesto no acesso à Ponte 25 de Abril no Pragal, concelho de Almada.

O momento ocorreu pelas 8h00, em plena hora de ponta para os condutores que iam entrar na cidade de Lisboa vindos da Margem Sul do Tejo.

À SIC Notícias, Aristides Teixeira, responsável da Associação de Utentes da Ponte 25 de Abril, apontou armas a uma inação do governo. "[Luís] Montenegro declara guerra ao nosso direito a uma vida digna ao nada fazer para conter o preço dos combustíveis e aliviar as famílias portuguesas", disse.

O custo das portagens torna a situação "mais grave" para quem tem de passar o rio todos os dias para ir trabalhar.

"Nós pagamos metade do ordenado mínimo nacional por ano em portagens", afirmou Aristides Teixeira, notando ainda que estes valores podem chegar ao equivalente a um salário mínimo para quem passar na Ponte Vasco da Gama.

"As medidas urgentes que o Governo tem de tomar são a suspensão do ISP e do IVA sobre os combustíveis, a suspensão das portagens, apoios às empresas distribuidoras de bens essenciais e a aplicação de IVA zero nos alimentos e medicamentos", explicitou o responsável sobre as exigências da associação.

Os preços dos combustíveis atingiram um novo máximo desde o início da guerra EUA-Irão, chegando aos 2,17 euros por litro, no caso do gasóleo, e aos 2,12 euros por litro no caso da gasolina.