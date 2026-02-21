Sol também predomina no Norte do país.
Sol predomina até terça-feira

Após vários dias de chuva, fim de semana é de sol, com temperaturas que lembram a primavera.
Este fim de semana será de matar saudades do sol, seja para lavar roupa ou passear. Após várias semanas de chuva intensa e céu encoberto, o sol volta a predominar em praticamente todo o país, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O tempo manter-se-á estável até, pelo menos, terça-feira, 24 de fevereiro.

Além do céu azul e com poucas nuvens, as temperaturas também sobem. As máximas podem chegar aos 23 graus, em especial no domingo, 22 de fevereiro. Serão dias a fazer lembrar a primavera, estação que chega oficialmente ao hemisfério Norte em menos de um mês, a 20 de março.

Por esta altura, começa também a notar-se o aumento da duração dos dias. O horário de verão tem início a 29 de março, quando os relógios deverão ser adiantados uma hora.

No entanto, esta antecipação primaveril termina já na terça-feira à tarde, com o regresso da chuva. Os maiores volumes de precipitação estão previstos para o Norte do país na quarta-feira, 25 de fevereiro. As temperaturas também descem e aproximam-se dos 10 graus. Ainda assim, o regresso da chuva não será acompanhado de alertas, resultando apenas da passagem de um sistema frontal pelo território.

