SNS regista falhas no sistema informático

Várias ULS estão a ser afetadas por falhas no sistema informático interno do Serviço Nacional da Saúde, registadas desde a madrugada, avança a SIC Notícias.
Susete Henriques
O sistema informático interno do Serviço Nacional da Saúde (SNS) está a registar falhas desde a madrugada desta quinta-feira, 18 de setembro, com vários centros de saúde e hospitais a serem afetados.

A informação está a ser avançada pela SIC Notícias, dando conta que médicos não têm acesso ao processo clínico dos doentes, estão impossibilitados de efetuar prescrições e de ter acesso a exames.

Joana Bordalo e Sá, da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), confirmou os constrangimentos. "O sistema informático em várias ULS esteve e ainda está, em alguns sítios, totalmente em baixo", afirmou.

A presidente da FNAM disse, em declarações à SIC Notícias, que esta situação "demonstra, mais uma vez, a fragilidade tecnológica em que a ministra Ana Paula Martins e o primeiro-ministro Luís Montenegro mantêm o SNS".

"Isto é uma ausência de investimento sério em sistemas digitais que coloca em risco não só o trabalho dos médicos e de todos os profissionais de saúde, mas, acima de tudo, a segurança dos doentes, porque ficamos impedidos de ver a informação clínica, não conseguimos prescrever, não conseguimos ver os exames", explicou Joana Bordalo e Sá.

Caso as falhas no sistema informático persistam, "cirurgias e consultas não se poderão executar", adianta. Nesse sentido, a FNAM aconselha os médicos a avançarem com escusas de responsabilidade. "Não podemos ser responsabilizados por falhas que resultam por inoperância governativa, mais uma vez", diz Joana Bordalo e Sá.

"O que está em causa não é apenas a burocracia. É mesmo a qualidade da assistência clínica, que pode colocar em causa o ato médico", referiu.

"É inaceitável que, em 2025, ainda tenhamos um serviço público de saúde dependente de sistemas tão frágeis, sem redundâncias e sem investimento", lamentou a presidente da FNAM.

