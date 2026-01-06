Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Situação está normalizada.
Situação está normalizada.Foto: Gerardo Santos
Sistema de controlo suspenso. Aeroporto de Lisboa sem filas

O DN conversou com passageiros, que relataram tempos de espera quase inexistentes. Para a associação sindical da PSP, esta situação só ocorre porque o novo sistema eletrónico está suspenso.
Amanda Lima
