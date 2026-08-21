Sismo de magnitude 7,2 no Peru causa três feridos e danos em vários edifícios públicos

As autoridades do Peru registaram danos em cerca de trinta edifícios públicos e pelo menos três pessoas feridas após um sismo de magnitude 7,2, ocorrido a 35 quilómetros a norte de Coracora, na região de Ayacucho, no sul do país.

"O Centro de Operações de Emergência Setorial (COES) do Ministério da Educação reportou estragos em nove instituições educativas de Ayacucho e duas de Apurímac", informou o Instituto Nacional de Defesa Civil (INDECI) num comunicado.

O Instituto indicou também que um total de três pessoas feridas foram registadas, tendo recebido cuidados médicos no Hospital de Apoio de Coracora.

O mesmo órgão registou "estragos em dez Instituições Prestadoras de Serviços de Saúde em Ayacucho e duas em Cusco", embora "os serviços de atendimento se mantenham operacionais", com seis estabelecimentos da Rede de Saúde de Ayacucho também danificados, acrescentou a mesma entidade, elevando o número total de edifícios públicos afetados para 29.

O sismo também teve impacto na rede elétrica da região, com uma interrupção que "afetou 6.023 utilizadores na província de Nazca e 2.990 utilizadores no distrito de Puquio, na província de Lucanas.

Perante este problema, o COES do Ministério de Energia e Minas "ativou o seu plano de contingência", a fim de resolver o corte de energia com a maior brevidade e prestar assistência aos afetados.

O órgão assinalou que "continua a coordenar ações com as autoridades regionais e locais", enquanto monitoriza a situação a manteve ativos os Centros de Operações de Emergência.

Fortes sismos de magnitude superior a 7 abalaram a Venezuela em junho e a vizinha Colômbia em agosto, provocando milhares de mortos.