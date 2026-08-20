Sismo de magnitude 7,2 sacode região andina de Ayacucho, no sul do Peru

Um sismo de magnitude 7,2 abalou esta quinta-feira, 20 de agosto, a região andina de Ayacucho, no sul do Peru, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP), não havendo até agora registo de feridos ou danos materiais.

O IGP indicou que o movimento telúrico se registou às 13:00 locais (19:00 de Lisboa), a uma profundidade de 108 quilómetros, e que o epicentro se localizou 35 quilómetros a norte da cidade de Coracora, situada a cerca de 650 quilómetros a sul da capital peruana, Lima, onde também foi sentido o abalo, embora de forma leve.

Em Coracora, o tremor atingiu uma intensidade de III-IV na escala de Mercalli modificada, informação confirmada pelo Centro de Operações de Emergência Regional (COEN) que, no entanto, não forneceu mais pormenores sobre possíveis danos, apesar de a imprensa local ter noticiado desprendimentos de rochas e alguns danos em habitações em