Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira, 20 de novembro, com o epicentro localizado a cerca de 55 km a Oeste de Sines, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo foi registado "pelas 08h58 (hora local)" nas "estações da Rede Sísmica do Continente", refere o comunicado do IPMA, dando conta que, segundo a informação disponível até ao momento, “não causou danos pessoais ou materiais”.

O abalo "foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Cascais (Lisboa) e Sines (Setúbal)", detalha o IPMA, indicando que, caso a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados.

Conforme explica o instituto que a "localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", sendo que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

"As determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação. Em todos os casos acompanhe sempre as indicações dos serviços de proteção civil", recomenda o IPMA.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.

Já com uma intensidade II, considerado muito fraco, o sismo é “sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas”.

Com Lusa

