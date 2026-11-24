Marco Almeida foi eleito presidente da Câmara de Sintra à frente de uma coligação entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN. Reinaldo Rodrigues

Sociedade

Sintra vota o maior orçamento de sempre. São mais de 500 milhões de euros

Marco Almeida dá a cara por um investimento de 131 milhões de euros em habitação pública, coorporativa e privada.