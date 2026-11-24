Será esta terça-feira (24 de novembro) votada em reunião do Executivo a proposta de orçamento da Câmara Municipal de Sintra (CMS) para 2027, o maior de sempre da história do município, superando pela primeira vez os 500 milhões de euros. São 536,3 milhões de euros, mais 85,3 milhões do que a verba atual aprovada no ano passado (451 milhões de euros).Os maiores investimentos serão no Parque Escolar, Ação Social, Reabilitação Urbana, limpeza urbana, espaços verdes, estacionamento e eixos rodoviários, num total previsto de 199 milhões de euros. A redução progressiva da carga fiscal também é uma preocupação do executivo.“Este é o primeiro verdadeiro orçamento desta vereação. Vamos apostar na área social, na área da limpeza urbana e no ambiente, sem esquecer a forte aposta na segurança e benefícios das nossas estradas e em estacionamento para os sintrenses”, disse ao DN, o presidente Marco Almeida, apostado “em recuperar o orgulho” de quem mora no concelho, “transformando os impostos dos sintrenses em investimento”.A par do orçamento, será igualmente votada a proposta de revisão da Estratégia Local de Habitação de Sintra para 2027-2030, estando previsto um investimento global superior a 131 milhões de euros. Fonte do município garantiu ao DN que “é a maior dotação financeira de sempre em Habitação alguma vez proposta”. Em termos comparativos, este ano, o valor previsto no orçamento de 2026 e já depois de reforçado, foi de 26,9 milhões de euros. O objetivo, segundo a proposta da CMS é aumentar e diversificar a oferta habitacional conjugando a intervenção municipal com a mobilização do setor cooperativo e o investimento privado. Segundo o que consta da proposta, a revisão do Plano Diretor Municipal e a Carta Municipal de Habitação serão instrumentos fundamentais para o aparecimento de novas áreas de construção, dinamizando a oferta habitacional, cooperativa e privada.A Habitação é um problema nacional e Sintra não foge ao problema. Para combater a existência de casas devolutas a câmara municipal propõe aumentar o IMI para imóveis inabitáveis e forçar os proprietários a colocá-los no mercado. Ao dia de hoje são milhares os imóveis que se encontram vagos ou registados como residência secundária.Outra das propostas é informar esses proprietários, em sede de IMI, que a CMS está disponível para analisar a possível aquisição dessas casas para aumentar a oferta de habitações sociais.isaura.almeida@dn.pt .Entrevista a Marco Almeida - Habitação, Transportes e Apoios Sociais