Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
SINAPOL promete quatro dias de protesto em defesa da carreira, mas está disposto a ir mais longe, se não tiver respostas do Governo.
SINAPOL promete quatro dias de protesto em defesa da carreira, mas está disposto a ir mais longe, se não tiver respostas do Governo.Foto: Artur Machado / Global Imagens
Sociedade

Sindicato da PSP avança com quatro dias de protesto para evitar que a polícia morra "por hemorragia"

Em comunicado, o SINAPOL diz querer chamar a atenção para a valorização profissional dos polícias e pede "medidas concretas" ao Governo. Protestos agendados para os dias 21, 22, 23 e 24 de outubro.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
PSP
Sociedade
SINAPOL
Maria Lúcia Amaral
edição impressa
minstra da administração interna

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt