Sete distritos sob aviso amarelo até às 21h00 devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos de Portugal continental, até às 21:00 desta segunda-feira, 7 de setembro.

Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, num comunicado, devido aos "valores elevados da temperatura máxima".

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente períodos de céu pouco nublado ou limpo, temporariamente nublado no litoral Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima no interior e pequena subida no sotavento algarvio.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Bragança) e os 24 (Faro) e as máximas entre os 25 (Aveiro) e os 38 (Beja).