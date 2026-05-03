Sete adeptos do FC Porto atropelados em São João da Madeira durante festejos do título

Sete pessoas que festejavam a conquista do campeonato pelo FC Porto pelo FC Porto, em São João da madeira, na via pública, foram colhidas por uma viatura descontrolada na noite deste sábado.O incidente ocorreu poucos minutos após o final da partida no Estádio do Dragão que valeu o título para os azuis e brancos. Segundo informações divulgadas pelo Jornal de Notícias, um Opel Corsa preto, que participava nas festividades, foi atingido por um outro veículo e, com o impacto da colisão, galgou o passeio e derrubou um sinal de trânsito, atingindo de seguida o grupo de adeptos que se encontrava no local.O atropelamento causou sete feridos, entre os quais se encontram duas crianças. Embora a gravidade de todos os ferimentos ainda esteja por determinar exatamente, as duas crianças terão sofrido fraturas nas pernas, segundo o Correio da Manhã.Para o local foram enviadas sete ambulâncias do INEM e dos Bombeiros de São João da Madeira. Também efetivos da PSP isolaram a área para permitir o socorro.O presidente da Câmara Municipal local, João Oliveira, e o responsável da Proteção Civil Municipal, Tiago Rau, deslocaram-se ao local para acompanhar as operações de assistência e prestar apoio às vítimas e familiares.