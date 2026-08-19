Setúbal. Mergulhador profissional dado como desaparecido durante a reparação de um navio na Lisnave

Um mergulhador profissional foi dado como desaparecido esta quarta-feira, 19 de agosto, durante a reparação de um navio mercante atracado na Lisnave - Estaleiros Navais da Mitrena, no concelho de Setúbal.

A informação foi avançada pela RTP, dando conta que o alerta foi dado às autoridades às 10h06 por funcionários da Lisnave. Mergulhador, de 28 anos, fazia parte de uma equipa que estava a efetuar trabalhos numa caixa de mar, abaixo da linha de água.

O capitão do Porto de Setúbal, Gomes Agostinho, ouvido pela estação pública, afirmou que já tinha sido encontrado o equipamento do homem dado como desaparecido, que estava junto à caixa mar. "Desconhecemos a razão pelo qual ele não teria, naquele momento, o equipamento", afirmou o responsável.

No local do desaparecimento, encontrava-se uma equipa composta por outros três mergulhadores e um supervisor.

Estão em curso as operações de busca, que envolvem uma embarcação da estação Salva Vidas de Sesimbra, assim como um meio da Força Aérea.

Para o local foram também acionados elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas (GMF-OPS) da Polícia Marítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi igualmente ativado, informou a Autoridade Marítima Nacional.