Serviços da Microsoft começam a ser repostos. Governo garante que foi assegurado o "funcionamento normal" da administração pública

O Governo garante que está assegurado o "funcionamento normal" do executivo e da administração pública, apesar do impacto em várias ferramentas informáticas devido aos constrangimentos nos serviços da Microsoft.

“Desde quinta-feira, dia 12 de novembro, que a utilização das ferramentas da plataforma Microsoft 365, utilizada pela generalidade dos serviços da Administração Pública e do próprio Governo, está condicionada a nível global”, refere um comunicado da secretaria-geral do Governo. No entanto, apesar de reconhecer que se regista “impacto nas várias ferramentas informáticas que apoiam a atividade diária do Governo e da Administração Pública", a secretaria-geral refere que "o funcionamento normal de todas estas entidades está assegurado, nomeadamente através do recurso a meios alternativos seguros”.

“A Secretaria-Geral do Governo (SGGOV) mantém-se em contacto contínuo com a Microsoft, tendo sido confirmado que as equipas técnicas da empresa estão a trabalhar na reposição dos serviços em toda a Europa, e que será dada prioridade aos serviços da Administração Pública”, refere o executivo numa altura em que a tecnológica já havia anunciado estar a registar “progressos encorajadores na recuperação do serviço na Europa, com melhorias na disponibilidade e no desempenho da entrega de emails numa parte cada vez maior da infraestrutura”.

A falha global nos serviços da Microsoft afetou a comunicação e a gestão hospitalar, mas não comprometeu os cuidados prestados aos utentes nem a atividade operacional do INEM, segundo as entidades contactadas pela Lusa.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, explicou que as instituições hospitalares utilizam ferramentas da Microsoft para o correio eletrónico e para a realização de reuniões, pelo que a falha teve impacto na comunicação e, consequentemente, na gestão hospitalar.

Quanto aos cuidados prestados aos utentes, afirmou: “Está tudo a decorrer com normalidade”.

Também fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que, apesar de alguns constrangimentos registados nos serviços de suporte, a atividade operacional não foi afetada.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) tinham já confirmado que a falha global na Microsoft estava a afetar as entidades sob tutela do Ministério da Saúde e disse estar trabalhar para restabelecer os serviços o mais breve possível.

Recuperação lenta

Aos poucos, pela hora de amoço, após mais de 20 horas com os serviços inoperacionais, em Portugal, começou a perceber-se que estes começaram a ser repostos, com a empresa a reportar que continuava "a observar melhorias na disponibilidade do serviço, com as filas de e-mails significativamente reduzidas e a aproximarem-se dos níveis normais".

A empresa alertou que alguns utilizadores poderiam ainda "enfrentar problemas intermitentes de acesso ou atrasos na entrega de e-mails" enquanto a recuperação continuava.

Mais de 70 países, entre os quais Portugal, foram afetados pela interrupção generalizada que teve início na quinta-feira e que perturbou cerca de vinte ferramentas empresariais e educativas em todo o mundo.

Os problemas impediram as pessoas de desempenhar funções essenciais, como enviar e-mails, gerir calendários e realizar reuniões virtuais, perturbando as comunicações de empresas e governos. Algumas organizações terão até recorrido ao velhinho fax.

Nas escolas a impossibilidade de aceder ao Teams ou ao mail estava a perturbar o funcionamento normal, ainda que de forma residual. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, afirmou à SIC Notícias durante a manhã que estas falham estão a “perturbar de forma ínfima” o funcionamento das escolas. O dirigente explicou que o Teams é uma ferramento muito utilizada pelos professores para passar trabalhos aos alunos ou para comunicar com os encarregados de educação, mas admitiu que o facto de essa ferramenta, bem como o outlook, estar inoperacional “não está a causar grande prejuízo”.

Vários membros do Governo ficaram sem acesso ao mail, mas as perturbações não terão comprometido a atividade governativa, segundo garantiu fonte governamental à SIC Notícias. Até porque há outras ferramentas utilizadas pelos ministros, como o WhatsApp ou o Signal.

Perturbações operacionais em empresas e serviços

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) alertou que a falha nos serviços da Microsoft estava a provocar "graves perturbações operacionais" em empresas de vários setores, à escala mundial, obrigando ao adiamento de operações.

Ainda com poucas informações para avaliar a real dimensão do impacto, o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, explicou que as empresas tiveram de recorrer a alternativas para contornar os bloqueios e assegurar o normal funcionamento da atividade diária, mas viram-se obrigadas a adiar operações, reuniões e a divulgação de informações, entre outras atividades.