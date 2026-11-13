Serviços da Microsoft começam a ser repostos. Governo garante que foi assegurado o "funcionamento normal" da administração pública
O Governo garante que está assegurado o "funcionamento normal" do executivo e da administração pública, apesar do impacto em várias ferramentas informáticas devido aos constrangimentos nos serviços da Microsoft.
“Desde quinta-feira, dia 12 de novembro, que a utilização das ferramentas da plataforma Microsoft 365, utilizada pela generalidade dos serviços da Administração Pública e do próprio Governo, está condicionada a nível global”, refere um comunicado da secretaria-geral do Governo. No entanto, apesar de reconhecer que se regista “impacto nas várias ferramentas informáticas que apoiam a atividade diária do Governo e da Administração Pública", a secretaria-geral refere que "o funcionamento normal de todas estas entidades está assegurado, nomeadamente através do recurso a meios alternativos seguros”.
“A Secretaria-Geral do Governo (SGGOV) mantém-se em contacto contínuo com a Microsoft, tendo sido confirmado que as equipas técnicas da empresa estão a trabalhar na reposição dos serviços em toda a Europa, e que será dada prioridade aos serviços da Administração Pública”, refere o executivo numa altura em que a tecnológica já havia anunciado estar a registar “progressos encorajadores na recuperação do serviço na Europa, com melhorias na disponibilidade e no desempenho da entrega de emails numa parte cada vez maior da infraestrutura”.
A falha global nos serviços da Microsoft afetou a comunicação e a gestão hospitalar, mas não comprometeu os cuidados prestados aos utentes nem a atividade operacional do INEM, segundo as entidades contactadas pela Lusa.
O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, explicou que as instituições hospitalares utilizam ferramentas da Microsoft para o correio eletrónico e para a realização de reuniões, pelo que a falha teve impacto na comunicação e, consequentemente, na gestão hospitalar.
Quanto aos cuidados prestados aos utentes, afirmou: “Está tudo a decorrer com normalidade”.
Também fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que, apesar de alguns constrangimentos registados nos serviços de suporte, a atividade operacional não foi afetada.
Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) tinham já confirmado que a falha global na Microsoft estava a afetar as entidades sob tutela do Ministério da Saúde e disse estar trabalhar para restabelecer os serviços o mais breve possível.
Recuperação lenta
Aos poucos, pela hora de amoço, após mais de 20 horas com os serviços inoperacionais, em Portugal, começou a perceber-se que estes começaram a ser repostos, com a empresa a reportar que continuava "a observar melhorias na disponibilidade do serviço, com as filas de e-mails significativamente reduzidas e a aproximarem-se dos níveis normais".
A empresa alertou que alguns utilizadores poderiam ainda "enfrentar problemas intermitentes de acesso ou atrasos na entrega de e-mails" enquanto a recuperação continuava.
Mais de 70 países, entre os quais Portugal, foram afetados pela interrupção generalizada que teve início na quinta-feira e que perturbou cerca de vinte ferramentas empresariais e educativas em todo o mundo.
Os problemas impediram as pessoas de desempenhar funções essenciais, como enviar e-mails, gerir calendários e realizar reuniões virtuais, perturbando as comunicações de empresas e governos. Algumas organizações terão até recorrido ao velhinho fax.
Nas escolas a impossibilidade de aceder ao Teams ou ao mail estava a perturbar o funcionamento normal, ainda que de forma residual. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, afirmou à SIC Notícias durante a manhã que estas falham estão a “perturbar de forma ínfima” o funcionamento das escolas. O dirigente explicou que o Teams é uma ferramento muito utilizada pelos professores para passar trabalhos aos alunos ou para comunicar com os encarregados de educação, mas admitiu que o facto de essa ferramenta, bem como o outlook, estar inoperacional “não está a causar grande prejuízo”.
Vários membros do Governo ficaram sem acesso ao mail, mas as perturbações não terão comprometido a atividade governativa, segundo garantiu fonte governamental à SIC Notícias. Até porque há outras ferramentas utilizadas pelos ministros, como o WhatsApp ou o Signal.
Perturbações operacionais em empresas e serviços
A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) alertou que a falha nos serviços da Microsoft estava a provocar "graves perturbações operacionais" em empresas de vários setores, à escala mundial, obrigando ao adiamento de operações.
Ainda com poucas informações para avaliar a real dimensão do impacto, o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, explicou que as empresas tiveram de recorrer a alternativas para contornar os bloqueios e assegurar o normal funcionamento da atividade diária, mas viram-se obrigadas a adiar operações, reuniões e a divulgação de informações, entre outras atividades.
O “apagão” condicionou o funcionamento de instituições em todo o mundo, tendo afetado agências governamentais na Austrália, Japão e Estados Unidos, desde as finanças à aviação. Segundo a Reuters, causou interrupções nas empresas de trading, atrasos na publicação de resultados por parte de empresas, nos avisos das companhias aéreas aos clientes, afetou corretoras, seguradoras e empresas de investimento. Teve impacto na agência de espionagem e a polícia federal australianas, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ou na infraestrutura do sistema de informação do governo japonês.
A operadora da bolsa de valores Euronext, por exemplo, especificou que as suas equipas de listagem estavam a enfrentar problemas de comunicação por e-mail, enquanto a seguradora britânica Aviva afirmou estar a implementar planos de contingência para as suas teleconferências de resultados. A empresa de transporte marítimo dinamarquesa Maersk alertou os clientes para atrasos nos e-mails e atualizações.
Em Taiwan, uma empresa de investimento teve de cancelar uma transação de recompra de títulos; uma outra voltou a usar o fax para confirmar as negociações, de acordo com a informação avançada à Reuters.
O próprio centro de administração do Microsoft 365 sofreu falhas que impediram os técnicos de gerir as suas contas, o que obrigou a Microsoft a publicar avisos no seu site público de apoio.
Falha propagou-se em cascata
A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, uma falha que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.
De acordo com o relatório oficial de incidência da Microsoft, o impacto estende-se a cerca de 20 aplicações essenciais. A empresa anunciou que aplicou uma série de medidas que já terão começado a mostrar “resultados positivos na estabilidade do servidor”. No entanto, os utilizadores enfrentam bloqueios no acesso ao Outlook (na web, no ambiente de trabalho e no telemóvel) e atrasos na entrega de e-mails. No Microsoft Teams, embora as chamadas e os chats em grupo básicos funcionem, é impossível agendar, editar ou visualizar reuniões no calendário, bem como criar canais privados ou eventos ao vivo.
No que diz respeito à sua inteligência artificial, o Microsoft Copilot 365 apresenta erros de carregamento e não consegue aceder a dados de trabalho, como e-mails, calendários ou documentos.
Por outro lado, o SharePoint Online permite abrir ficheiros locais, mas bloqueia a partilha com utilizadores externos à organização, enquanto o Planner e as Tarefas Pendentes registam falhas contínuas.
A Microsoft admitiu que as medidas para resolver a falha global não estão a funcionar "como esperado", e garantiu que está a procurar alternativas. Afastou ainda a possibilidade de ciberataque.
(Com Lusa)