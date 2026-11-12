Falha global na Microsoft afeta correio eletrónico, Teams e Copilot antes do início da recuperação gradual
Uma falha de alcance global na infraestrutura da Microsoft condicionou, esta quinta-feira (12 de novembro), o funcionamento de várias plataformas empresariais e de consumo da tecnológica norte-americana, deixando dezenas de milhares de utilizadores sem acesso ao correio eletrónico Outlook (Exchange Online) e provocando perturbações no Microsoft Teams, no SharePoint Online, no Microsoft Defender XDR e no assistente de inteligência artificial Copilot.
Embora a empresa tenha indicado inicialmente que o incidente — catalogado internamente sob o código EX1550543 — estaria circunscrito ao continente americano, atualizou posteriormente o alerta oficial para confirmar que os problemas de ligação abrangiam utilizadores em qualquer região do mundo. Portugal foi um dos países afetado.
Na plataforma de monitorização Downdetector, o volume de queixas duplicou durante a tarde, ultrapassando os 130.000 registos apenas no Outlook e mais de 46.000 no conjunto do ecossistema Microsoft 365.
Nas atualizações técnicas divulgadas ao final da tarde (hora de Lisboa), a Microsoft esclareceu que o bloqueio teve origem numa "carga elevada numa parte crítica da infraestrutura" em múltiplas geografias, agravada por um aumento súbito e inesperado num tipo específico de tráfego de serviço.
Esta conjugação gerou erros generalizados de ligação na aplicação de computador, na versão web e nos clientes móveis do correio eletrónico, além de lentidão e falhas na entrega de mensagens no Teams e de respostas interrompidas no Copilot.
Para mitigar o impacto, as equipas de engenharia iniciaram o reinício e a reparação dos componentes de infraestrutura afetados, redirecionando o tráfego para servidores alternativos de modo a aliviar a sobrecarga.
Esta intervenção permitiu dar início à recuperação gradual do acesso às caixas de correio, embora o escoamento das filas de mensagens retidas possa provocar ligeiros atrasos na receção de e-mails enviados durante o pico da falha, segundo a documentação técnica da própria tecnológia entretanto divulgada.
O dia está ainda a ser marcado por outros incidentes técnicos paralelas no ecossistema da empresa, incluindo uma alteração de configuração no Word para a web que introduziu um erro de compatibilidade com os navegadores — impedindo a abertura ou criação de documentos — e um defeito de código na funcionalidade de conversas fixadas (pinned chats) no Microsoft 365 Copilot, que chegou a fazer com que o assistente pessoal ficasse sem funcionar.
Notícia atualizada com informações sobre procedimentos de recuperação dos serviços por parte da Microsoft