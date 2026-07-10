Seis feridos em colisão com cinco carros na Ponte Vasco da Gama
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Seis feridos em colisão com cinco carros na Ponte Vasco da Gama

Foram destacados para o local 25 operacionais, apoiados por 12 veículos de socorro.
DN/Lusa
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Seis pessoas ficaram esta sexta-feira (10 de julho) feridas na sequência de uma colisão que envolveu cinco veículos ligeiros na Ponte Vasco da Gama, no sentido Lisboa-Montijo, obrigando ao corte da circulação naquela via, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, pelas 18h00, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana de Lisboa referiu que os seis feridos ainda estão a ser assistidos no local, desconhecendo-se a gravidade dos ferimentos.

A mesma fonte adiantou que o alerta para este acidente, que envolveu cinco veículos ligeiros, foi dado às 16h50, encontrando-se no local 25 operacionais, apoiados por 12 veículos de socorro.

Pelas 18h00, a circulação na Ponte Vasco da Gama encontrava-se cortada no sentido norte-sul (Lisboa-Montijo).

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