Contribuintes estão a receber mensagens fraudulentas da Segurança Social

Há várias mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas em nome da Segurança Social. O alerta é feito pela própria entidade na sua página oficial.De acordo com esta instituição, e como constatou o Diário de Notícias, estas mensagens incluem, geralmente, um link para uma página falsa (as chamadas páginas espelho), que utiliza indevidamente a imagem do Portal da Segurança Social, informando sobre alegados valores em dívida e pressionando para um pagamento imediato, sob a ameaça de juros de mora ou outros custos adicionais.A Segurança Social pede que, caso receba uma mensagem destas, não clique em nenhum link nem forneça dados pessoasi ou bancários."Trata-se de uma ação de phishing, que visa obter informações confidenciais ou extorquir dinheiro, utilizando de forma abusiva a identidade da Segurança Social", alerta, reafirmando que estas mensagens não são enviadas pela Segurança Social e que esta nunca envia links nem pede dados bancários por SMS ou outras mensagens.. A Segurança Social lembra aida que a atualização do IBAN e de outros dados pessoais deve ser efetuada exclusivamente através do Portal da Segurança Social, após autenticação segura com palavra-chave.