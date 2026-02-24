Contribuintes estão a receber mensagens fraudulentas da Segurança Social
Arquivo D.N.
Sociedade

Contribuintes estão a receber mensagens fraudulentas da Segurança Social

SMS chegam do número oficial da Segurança Social e incluem um link para uma página falsa, que utiliza indevidamente a imagem do portal da SS, informando sobre alegados valores em dívida.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Há várias mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas em nome da Segurança Social. O alerta é feito pela própria entidade na sua página oficial.

De acordo com esta instituição, e como constatou o Diário de Notícias, estas mensagens incluem, geralmente, um link para uma página falsa (as chamadas páginas espelho), que utiliza indevidamente a imagem do Portal da Segurança Social, informando sobre alegados valores em dívida e pressionando para um pagamento imediato, sob a ameaça de juros de mora ou outros custos adicionais.

A Segurança Social pede que, caso receba uma mensagem destas, não clique em nenhum link nem forneça dados pessoasi ou bancários.

"Trata-se de uma ação de phishing, que visa obter informações confidenciais ou extorquir dinheiro, utilizando de forma abusiva a identidade da Segurança Social", alerta, reafirmando que estas mensagens não são enviadas pela Segurança Social e que esta nunca envia links nem pede dados bancários por SMS ou outras mensagens.

A Segurança Social lembra aida que a atualização do IBAN e de outros dados pessoais deve ser efetuada exclusivamente através do Portal da Segurança Social, após autenticação segura com palavra-chave.

Segurança Social
mensagens fraudulentas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt