Segurança rodoviária. Campanha "Duas Rodas ─ Agarre-se à Vida" alerta para riscos da circulação em motas

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançaram esta segunda-feira, 06 de julho, uma campanha de sensibilização para os riscos da circulação para os veículos de duas rodas a motor, com o lema “Duas Rodas ─ Agarre-se à Vida”, informaram as entidades num comunicado conjunto.Esta campanha, a sétima do Plano Nacional de Fiscalização deste ano, é dedicada aos condutores de motas e outros ciclomotores. A categoria é considerada pelas entidades como “um dos grupos de utilizadores com maior exposição ao risco rodoviário e maior vulnerabilidade em caso de acidente”, especialmente pelos “níveis elevados” de acidentes graves envolvendo este tipo de veículos.Nos últimos dois anos, lê-se, houve 34.179 acidentes com vítimas, incluindo 440 mortos e 3.041 feridos graves. No total, destes acidentes envolvendo veículos de duas rodas, quase metade ocorre em ruas de cidades e em estradas nacionais.Entre os comportamentos de risco referenciados pelas entidades para este tipo de veículos, destacam-se as ultrapassagens perigosas, as “ultrapassagens perigosas”, a circulação nos engarrafamentos “de forma irregular”, as “manobras bruscas” ou mesmo a “reduzida perceção dos motociclistas pelos restantes condutores” e a condução distraída. De modo a mitigar os efeitos, a principal medida de prevenção recomendada pelas autoridades é o uso de “capacete homologado e de equipamento de proteção adequado”, algo que “pode reduzir significativamente a gravidade das consequências em caso de acidente”. Para além da sensibilização -- a cargo da ANSR -- a PSP e a GNR também vão lançar operações para fiscalização em estradas e zonas com mais acidentes de veículos de duas rodas a motor..Segurança rodoviária. Campanha "Viaje sem pressa" alerta condutores para os riscos de excesso de velocidade.Aumento de 40% de mortes na estrada. Tecnologia e fiscalização para acabar com “sentimento de impunidade”.Autoridades lançam campanha sobre segurança de peões, ciclistas e trotinetas