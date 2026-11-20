Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste de Sines, foi registado esta sexta-feira, 20 de novembro, pelas 17:37 e sentido naquela região e em Cascais, revelou o IPMA.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) no concelho de Cascais [distrito de Lisboa]”, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado, referindo que se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

Registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, o epicentro deste sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter localizou-se “a cerca de 55 km [quilómetros] a oeste de Sines”, no distrito de Setúbal.

Este foi o segundo sismo sentido hoje a oeste de Sines e em Cascais, tendo o primeiro se registado pelas 08:58, com magnitude 3,4 na escala de Richter, de acordo com o IPMA.

Esse primeiro abalo também não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II na escala de Mercalli Modificada nos concelhos de Sines, distrito de Setúbal, e de Cascais, no distrito de Lisboa, precisou o instituto.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.

Já com uma intensidade II, considerado muito fraco, o sismo é “sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas”.