Sócrates tem nova advogada. Sara Leitão Moreira vai pedir cinco meses para preparar defesa

Chama-se Sara Leitão Moreira, tem escritório em Coimbra e é a nova advogada de José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês, processo no qual o antigo primeiro-ministro é o principal arguido, segundo avança esta segunda-feira, 9 de fevereiro, o Expresso. A nova representante legal de Sócrates vai pedir cinco meses para preparar a defesa do antigo governante, de acordo com o jornal, dando conta que Sara Leitão Moreira deverá conhecer esta terça-feira (10) a decisão do tribunal quanto ao prazo concedido.A informação da nova advogada consta de um requerimento de Sócrates, que escolheu Sara Leitão Moreira para suceder José Preto, que renunciou à defesa do antigo primeiro-ministro, uma decisão tomada devido à decisão da juíza Susana Seca que optou por não suspender o julgamento para que recuperasse de uma pneumonia. José Preto pediu cinco meses e meio para se preparar para a defesa de Sócrates no processo Marquês, mas foi-lhe concedido um prazo de dez dias. A nova advogada, refere o Expresso, "à semelhança do colega", vai pedir um prazo de cinco meses para consultar o processo. De acordo com o requerimento de Sócrates, Sara Leitão Moreira espera "uma resposta diferente do tribunal". Para o antigo governante, que cita a convenção Europeia dos Direitos Humanos, o pedido de tempo da nova advogada "é legitimo e justificado face à dimensão do processo". Trata-se do quarto advogado escolhido por José Sócrates, após a morte de João Araújo e das renúncias de Pedro Delille e de José Preto, sendo que após este último foi nomeada uma advogada oficiosa..José Sócrates procura novo advogado e pergunta: "Devo exigir um compromisso de honra de que não adoecerá?".Operação Marquês. Sócrates faz queixa da justiça portuguesa na ONU