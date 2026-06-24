Óscar Gaspar defende que há falta de médicos e que Ordem tem de aceitar abrir mais vagas nas faculdades.
Óscar Gaspar defende que há falta de médicos e que Ordem tem de aceitar abrir mais vagas nas faculdades. Paulo Spranger
Sociedade

Óscar Gaspar. “As listas de espera não existem só no público, também há no privado. Precisamos de médicos para as resolver”

Sempre que há um problema no setor público há quem 'ameace' passar para o privado, nomeadamente médicos. Mas para o presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada esta não é uma das grandes questões da Saúde, porque, essas, “não têm a ver com público ou privado. São de todos” e o caminho para as resolver é o da "complementaridade", defendendo que o "privado não existisse os problemas seriam maiores".
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