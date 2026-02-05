Cheias em Vila Nova da Rainha.
Cheias em Vila Nova da Rainha.FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Saia da água antes de chegar-lhe ao joelho: use ténis e sonde o caminho com um guarda-chuva

Com alerta máximo para os próximos dias em Portugal, a embaixada do Japão partilha dicas de segurança com base na experiência japonesa: evacuar cedo, usar ténis em vez de galochas e recorrer a um “terceiro pé” para evitar armadilhas escondidas na água.
Publicado a

Com a previsão do tempo a manter-se sob alerta máximo para os próximos dias, a embaixada do Japão divulgou recomendações práticas de segurança inspiradas na experiência do Japão — um país habituado a desastres naturais — para ajudar a população em Portugal a proteger-se durante tempestades e inundações. “Estamos convosco”, sublinha a mensagem.

Entre os conselhos partilhados, a embaixada começa por chamar a atenção para um detalhe muitas vezes ignorado: o calçado. Apesar de ser comum associar cheias a galochas, a recomendação é usar ténis (sapatilhas) bem ajustados e evitar galochas em zonas inundadas. A razão é simples: se a água entrar, as botas ficam pesadas, reduzem a mobilidade e podem dificultar uma saída rápida em caso de emergência. Já os ténis oferecem maior estabilidade e agilidade.

Outra orientação central é a chamada “regra do joelho”. A “regra de ouro”, explica a Embaixada, é evacuar antes de a água atingir o nível do joelho. Quando a água chega a essa altura, a pressão e a força da corrente podem tornar muito difícil ou mesmo impossível caminhar em segurança. Se estiver em casa e o nível subir rapidamente acima dos joelhos, a indicação é clara: não tente sair e opte por evacuação vertical, subindo para o andar mais alto.

Para quem, ainda assim, tiver de atravessar uma zona com água, a Embaixada recomenda usar um “terceiro pé”: um cabo de vassoura ou um guarda-chuva para sondar o chão à frente. Durante cheias, tampas de esgoto podem deslocar-se e ficar invisíveis sob água turva, criando buracos e armadilhas perigosas.

Por fim, o alerta estende-se à condução. A Embaixada lembra que cerca de 30 centímetros de água em movimento podem ser suficientes para arrastar a maioria dos automóveis. Perante uma estrada inundada, o conselho é não hesitar: não arrisque. Volte atrás.

cheias
Mau Tempo
Japão
Embaixada
depressão Kristin
Diário de Notícias
www.dn.pt