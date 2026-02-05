Saia da água antes de chegar-lhe ao joelho: use ténis e sonde o caminho com um guarda-chuva

Com a previsão do tempo a manter-se sob alerta máximo para os próximos dias, a embaixada do Japão divulgou recomendações práticas de segurança inspiradas na experiência do Japão — um país habituado a desastres naturais — para ajudar a população em Portugal a proteger-se durante tempestades e inundações. “Estamos convosco”, sublinha a mensagem.Entre os conselhos partilhados, a embaixada começa por chamar a atenção para um detalhe muitas vezes ignorado: o calçado. Apesar de ser comum associar cheias a galochas, a recomendação é usar ténis (sapatilhas) bem ajustados e evitar galochas em zonas inundadas. A razão é simples: se a água entrar, as botas ficam pesadas, reduzem a mobilidade e podem dificultar uma saída rápida em caso de emergência. Já os ténis oferecem maior estabilidade e agilidade.Outra orientação central é a chamada “regra do joelho”. A “regra de ouro”, explica a Embaixada, é evacuar antes de a água atingir o nível do joelho. Quando a água chega a essa altura, a pressão e a força da corrente podem tornar muito difícil ou mesmo impossível caminhar em segurança. Se estiver em casa e o nível subir rapidamente acima dos joelhos, a indicação é clara: não tente sair e opte por evacuação vertical, subindo para o andar mais alto.Para quem, ainda assim, tiver de atravessar uma zona com água, a Embaixada recomenda usar um “terceiro pé”: um cabo de vassoura ou um guarda-chuva para sondar o chão à frente. Durante cheias, tampas de esgoto podem deslocar-se e ficar invisíveis sob água turva, criando buracos e armadilhas perigosas.Por fim, o alerta estende-se à condução. A Embaixada lembra que cerca de 30 centímetros de água em movimento podem ser suficientes para arrastar a maioria dos automóveis. Perante uma estrada inundada, o conselho é não hesitar: não arrisque. Volte atrás.