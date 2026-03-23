Cerca de 20% da população portuguesa sofre de ansiedade ou depressão. Portugal é o país da OCDE que mais consome ansiolíticos, sedativos e opiáceos.
Paulo Spranger
Sociedade

Saúde Mental. Hormonas e dieta podem ajudar a tratar ansiedade e depressão

Abordagem revolucionária usa nutrientes, hormonas e dieta para tratar ansiedade, depressão, doença bipolar e TDAH. Mas psicofármacos são a norma, mesmo que às vezes bastasse administrar uma hormona.
Carla Aguiar
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