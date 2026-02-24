Jochen Ganter coordena o projeto que arrancou em janeiro na capital ucraniana.
Jochen Ganter: “Tomar uma chávena de chá quente com idosos também é saúde mental”

A organização Médicos Sem Fronteiras lançou um projeto, em Kiev, para dar suporte energético e de aquecimento, mas também de apoio aos mais velhos, muitas vezes aprisionados nos apartamentos gelados.
César Avó
