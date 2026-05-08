Ryanair insiste na suspensão do novo sistema de controlo de fronteiras até setembro e até goza com as filas no aeroporto

A Ryanair renovou esta sexta-feira, 8 de maio, o apelo ao Governo português para suspender até setembro a aplicação do novo sistema europeu de controlo de entradas e saídas, alegando que os passageiros já enfrentaram filas de uma hora no aeroporto de Lisboa. Nas redes sociais, a companhia aérea irlandesa até goza com os tempos de espera no aeroporto de Lisboa.. Em comunicado, a companhia aérea irlandesa defendeu que o adiamento da implementação do sistema permitiria evitar constrangimentos durante a época alta de verão, à semelhança da decisão tomada pela Grécia.A companhia afirmou que, apesar de as autoridades portuguesas saberem há mais de três anos que o sistema europeu de controlo de entradas e saídas ficaria plenamente operacional a partir de 10 de abril de 2026, não foram assegurados meios suficientes em termos de pessoal, preparação dos sistemas ou quiosques.A transportadora assegurou que os atrasos no controlo de passaportes têm provocado longas filas para passageiros que viajam de e para Lisboa e, em alguns casos, a perda de voos.A empresa indicou ainda que já contactou os governos dos 29 países abrangidos pela nova política, incluindo Portugal e Espanha, pedindo a suspensão temporária do sistema até ao final do verão.Citado no comunicado, o diretor de operações da Ryanair, Neal McMahon, considerou que Portugal está “claramente” sem preparação para aplicar o novo sistema europeu.“Os passageiros estão a ser obrigados a enfrentar filas excessivas no controlo de passaportes e, em alguns casos, a perder voos”, afirmou.O responsável referiu que, no fim de semana prolongado de maio, passageiros de voos com origem ou destino em Lisboa enfrentaram esperas de cerca de uma hora no controlo fronteiriço.Neal McMahon acrescentou que a duração média dos voos da Ryanair é de cerca de uma hora e 15 minutos, considerando “inaceitável” que os passageiros passem quase o mesmo tempo nas filas do controlo de passaportes.A Ryanair defendeu ainda que a legislação europeia permite suspender temporariamente o novo sistema até setembro, de forma a reduzir os tempos de espera durante o pico das viagens de verão.A companhia aérea ‘low-cost’ reiterou o mesmo pedido ao Governo espanhol, solicitando a suspensão do sistema até setembro, quando termina a época de verão. .PSP avalia minuto a minuto sistema de controlo de fronteiras